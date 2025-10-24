MAGAZİN

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in yeni işi şaşırttı

Selena dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Hazal Şenel zaman zaman değişimiyle gündem oluyor. Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda da rol alan ünlü ismin oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Hazal Şenel şimdi de ticarete atıldı.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Selena'da Kıvılcım karakteri ile hafızalarımıza kazınan Hazal Şenel zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor.

Selena'nın ardından Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda da rol alan ünlü ismin oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu.

Hazal Şenel, şimdilerde yeni bir işe adım attı. Şenel, uzun zamandır hayalini kurduğu kafesini Kuzguncuk’ta açtı. Ünlü isim kendi kafesini bizzat kendi yönetiyor.

Şenel, yeni başlangıcını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

“Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına.”

Hazal Şenel'in son hali de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'çok değişmiş', 'bambaşka biri', 'tanıyamadım' şeklinde yorumlar yapıldı.

