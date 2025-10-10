MAGAZİN

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Irmak Ünal kansere yakalandı! Saçlarını kısacık kestirdi son haline yorum yağdı

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021 yılında Bali'ye taşınmıştı. Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı alan Ünal 8 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Saçlarını kısacık kestiren Irmak Ünal'ın son haline yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almış ve çocukları Vadi-Kayla ile birlikte 2021 yılında Bali'ye yerleşmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya üzerinden paylaşırken bu defa üzen bir haberi paylaştı.

KANSERE YAKALANDI

Ünal, 8 aydır meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu. Ünlü isim yaptığı paylaşıma; “Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Son halini de takipçileriyle paylaşan Irmak Ünal'a destek mesajları yağdı. Ünlü isme; 'geçmiş olsun ', 'sen hep iyi ol', 'güçlü ve güzel kadın ' yorumları yapıldı.

