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Oyunculuğu çok eleştirilmişti! Hadise bombayı patlattı! Bir kez daha...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 14:50
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Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak oyunculuğa adım atan ve Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ile adından söz ettiren Hadise'nin sahneleri müstehcen bulunmuş ve oyunculuğu da çok eleştirilmişti. Hadise bir kez daha bombayı patlattı.

Oyunculuğu çok eleştirilmişti! Hadise bombayı patlattı! Bir kez daha...

Her açıklaması, her adımı ve her paylaşımı sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Hadise son olarak oyunculuğa adıma atmış ve Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ile adından söz ettirmişti.

Sahneleri müstehcen bulunan Hadise'nin oyunculuğu pek beğenilmemiş eleştirilerin hedefi olmuştu. Hadise geçtiğimiz günlerde de Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşkını da ilan etmişti.

HADİSE 111

Hadise şimdi de bombayı patlattı ve yeni bir film projesi için anlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Hadise'nin bu açıklamasının ardından sosyal medyada yorum yağdı.

hadise aşk

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'oyunculuğu beğenildiği için yeni filme başlıyormuş', 'Allah'ım yardım et', 'Şaka mı bu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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