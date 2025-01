Oyunculuğu çok eleştirilmişti! Hadise bombayı patlattı! Bir kez daha...

Her açıklaması, her adımı ve her paylaşımı sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Hadise son olarak oyunculuğa adıma atmış ve Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ile adından söz ettirmişti.

Sahneleri müstehcen bulunan Hadise'nin oyunculuğu pek beğenilmemiş eleştirilerin hedefi olmuştu. Hadise geçtiğimiz günlerde de Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşkını da ilan etmişti.

Hadise şimdi de bombayı patlattı ve yeni bir film projesi için anlaşma aşamasında olduğunu söyledi. Hadise'nin bu açıklamasının ardından sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'oyunculuğu beğenildiği için yeni filme başlıyormuş', 'Allah'ım yardım et', 'Şaka mı bu?' gibi yorumlar yapıldı.