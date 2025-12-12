MAGAZİN

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolde! “An Istanbul Story” ilk günden izlenme rekoru kırdı!

"Uzak Şehir" dizisindeki başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan popüler oyuncular Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi partnerliklerini önemli bir tanıtım projesine taşıyarak gündem olmaya devam ediyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markasıyla hazırladığı dördüncü yeni mini diziyi yayınladı. “An Istanbul Story” ilk günden izlenme rekoru kırdı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının başarılı yapımı "Uzak Şehir" dizisinin izleyiciler tarafından çok sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi setinin dışındaki yeni bir projede yeniden partner olmalarıyla dikkat çektiler.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markasıyla yürüttüğü sinematografik ve hikaye odaklı dijital tanıtım stratejisine yeni bir yapımla devam ediyor.

REKOR KIRDI

İstanbul’un kozmopolit ruhunu, kültürel zenginliğini ve modern enerjisini merkeze alan dördüncü yeni mini dizi “An İstanbul Story”, GoTürkiye YouTube hesabında izleyiciyle buluştu. Mini dizi, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı 10 bölümlük yapım An Istanbul Story, 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da okuyucuların oylarıyla “Avrupa’nın En Cazip Şehri” seçilen İstanbul’un büyüsünü, Duru ve Selim’in samimi hikayesi üzerinden ekrana taşıyor. İstanbul’u yalnızca bir arka plan olarak değil, hikayenin yaşayan bir karakteri olarak ele alan dizi; aynı projede başrolü paylaşmalarına rağmen anlaşmakta zorlanan Duru ve Selim’in ilişkisini merkezine alıyor. Beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağ, şehrin dinamik ritmiyle iç içe ilerleyerek İstanbul’un çok katmanlı ruhunu izleyiciye hissettiriyor.

Projenin ana cümlesi, dizinin anlatı gücünü özetliyor: “Unutulmaz hikayeler başka yerde yaşanmaz.”

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllere sahip Hilal Saral otururken, senaryo çağdaş anlatım diliyle dikkat çeken Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. “An İstanbul Story”, İstanbul’un kültürel mirasını, estetik dokusunu, çok katmanlı şehir yaşamını modern ve enerjik bir anlatımla küresel izleyiciye sunmayı hedefliyor.

GOTÜRKİYE’NİN SİNEMATOGRAFİK TANITIM VİZYONU GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

TGA’nın son yıllarda hayata geçirdiği hikaye odaklı dijital içerik stratejisi, Türkiye’yi klasik tanıtım dilinin ötesine taşıyarak küresel ölçekte güçlü bir marka anlatısı oluşturuyor. GoTürkiye çatısı altında üretilen mini diziler; yüksek prodüksiyon kalitesi, uluslararası oyuncu kadroları ve evrensel hikaye diliyle Türkiye’nin dijital tanıtımda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.

DİJİTAL TANITIMDA 2,8 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

GoTürkiye’nin sinematografik mini dizileri, dijital platformlarda bugüne kadar elde edilen izlenme performanslarıyla dikkat çekiyor. Daha önce yayınlanan “Antalya Gambit” ve “İstanbul My Love”, fragmanlar ve bölümler dahil olmak üzere toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital hikaye anlatımındaki küresel etkisini ortaya koymuştu.

Yeni yapım An İstanbul Story, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı. GoTürkiye’nin dijital tanıtımda oluşturduğu güçlü ivmenin devam ettiğini gösteriyor. TGA ve GoTürkiye, yenilikçi içerik yaklaşımıyla Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve şehir hikayelerini dünya sahnesine taşımayı sürdürüyor.

Sinem Ünsal Ozan Akbaba
