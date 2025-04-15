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Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan kısmi yüz felci geçirdi! Dua istedi

Miss Beauty Of Turkey’e katılarak ikinci olan ve Ozan Doğulu ile bir süredir beraberlik yaşayan Hera Aslan kısmi yüz felci geçirdi. Aslan sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan kısmi yüz felci geçirdi! Dua istedi
Kubra Akalın

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan sosyal medya hesabında kısmi yüz felci geçirdiğini açıkladı. Hera Aslan sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan Aslan, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini söyledi.

Şu sıralar müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hera Aslan "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim." açıklamasında bulundu.

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Aslan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

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"Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum."

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Ozan Doğulu
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