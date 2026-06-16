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Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'e demediğini bırakmadı! '1 milyar liramın üzerine çöktü'

Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Deniz, mal varlığı ve gelirleri üzerinde usulsüz işlemler yapıldığını, 1 milyar TL'yi aşan kayıp yaşadığını ve üzerine yaklaşık 30 milyon TL'lik borç bırakıldığını iddia etti.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'e demediğini bırakmadı! '1 milyar liramın üzerine çöktü'
Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz, bir süredir aralarının açık olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

Sabah'a konuşan Deniz, yıllarca güvendiği ailesi tarafından büyük mağduriyet yaşadığını öne sürerek, açacağı davalarla tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz e demediğini bırakmadı! 1 milyar liramın üzerine çöktü 1

1 MİLYAR LİRAMIN ÜSTÜNE YATTI

Özcan Deniz, ağabeyinin kendisine ait mal varlığı ve gelirler üzerinde usulsüz işlemler yaptığını iddia ederek, "Bana ait olan evi devretti ancak bunun karşılığında değeri 1 milyar TL'yi aşan mal ve parayı kaybettim. Üstelik çeşitli kişi ve şirketler üzerinden üzerime borçlar bırakıldı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik icra yüküyle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz e demediğini bırakmadı! 1 milyar liramın üzerine çöktü 2

Deniz; ''Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Kısmen benim hatamdı. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım. Ve son kertede yakamdan düşsünler diye çok ağır bir bedel ödedim. Fakat bu bedeli hakları zannetmeye başladılar. Hatta 'Eksik verdin fazlasını ver' demeye başladılar. Dur noktaları olmayan, kontrolsüz bir şebeke var karşımda...'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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