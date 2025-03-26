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Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü! Abisi Ercan Deniz'e ağır suçlama

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve son olarak da Ercan Deniz'in şikayeti üzerine ifade veren Özcan Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Özcan Deniz, 'yasaklı madde' kullanmakla suçladığı Ercan Deniz'e "Bana ihanet ettin" dedi.

Özcan Deniz açtı ağzını yumdu gözünü! Abisi Ercan Deniz'e ağır suçlama
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günler anjiyo olan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu.

Aile içi maddi nedenlere dayalı anlaşmazlık nedeniyle başlayan kardeş kavgasında Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamış, hatta ihbar etmişti. Bunun üzerine de Özcan Deniz'in gelirleri - giderleri inceleme altına alınmıştı.

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AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

15 gün boyunca suskun kalan Özcan Deniz, en sonunda patladı. Ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Özcan Deniz şu ifadeleri kullandı; ''Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil!

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Yasaklı maddelere bulaştın, Alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.''

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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