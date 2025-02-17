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Özcan Deniz'in karısı Samar Dadgar patladı: Hastaneye gidiyorum ona bir şey olursa...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 13:57
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Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kavga büyürken anne Kadriye Deniz gelini hakkında iddialarda bulundu. Özcan Deniz'in karısı Samar Dadgar ise hastaneye gittiğini yazarken tehditler savurdu. Özcan Deniz hastanelik oldu ve sağlık durumu merak edildi.

Özcan Deniz'in karısı Samar Dadgar patladı: Hastaneye gidiyorum ona bir şey olursa...

Şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı olaylar gündemden düşmüyor. Ailesiyle ve kardeşleriyle sorun yaşayan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in son olarak gelinin darp ettiği iddiaları gündeme geldi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, 'Gel Konuşalım' programında açıklamalarda bulundu. Kadriye Deniz "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim" dedi.

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"Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı" diyen anne Deniz ayrıca "Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Özcan, Özcan değil.
Gelinim Feyza, annem derdi bana evlilikleri bitmesin diye çok gayret ettim" dedi.

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ÖZCAN DENİZ'E NE OLDU?

Bu sözler gündeme bomba gibi düşerken gelin Samar Dadgar sosyal medyadan paylaştı.

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Sular durulmuyor! Uzaklaştırma ve korunma talebi! Sular durulmuyor! Uzaklaştırma ve korunma talebi!

Özcan Deniz'in eşi Samar "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

Herkes Özcan Deniz'e ne olduğunu merak ederken bu konuda ise bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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