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Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor! Annesi uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu! 'Şiddet uyguladı' iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 09:06
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği doktor Levent karakteri ile karşımıza çıkan Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde. Ailesini tamamen silen Özcan Deniz hakkında yeni iddialar da ortaya atıldı. Ünlü ismin annesi, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu.

Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor! Annesi uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu! 'Şiddet uyguladı' iddiası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Ünlü ismin abisiyle başlayan sorununa diğer kardeşleri de dahil olmuş Özcan Deniz tüm ailesini sildiğini açıklamıştı.

Ailesiyle ve kardeşleriyle sorun yaşayan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ile ilgili bir iddia magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

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'ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI...

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Üstündağ, "Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar. Feyza hanımdan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş ama son zamanlarda Feyza hanıma gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar hanıma karşı. Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı. Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar Özcan Beyin annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş" ifadelerini kullandı.

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Bu iddiaların ardından Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve korunma talebinde bulundu. Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya dair şu açıklamayı yaptı;

'CAN GÜVELİĞİ YOK'

''Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Can güveliği yok.''

Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar
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