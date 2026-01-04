Özcan Deniz'in annesinin durumu kötüleşti! Kardeşler birbirine girdi

Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz kanserle mücadele ediyor. Anne Deniz, yılbaşı öncesi sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ise yılbaşı günü şarkıcının konuk olduğu yeni yıl yemeği konseptli YouTube programından paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar Özcan Deniz'in kavgalı olduğu Yurda Gürler'i kızdırdı.

"ANNEM DEVLET HASTANESİNDE..."

Gürler hemen bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol."

"MİSLİYLE PARA ÖDEDİM"

Samar Dadgar, görüntülerin yeni olmadığını söylerken Özcan Deniz ise patladı.

Daha önce "Vefatınızda orada olmayacağım" diyen Özcan Deniz şunları yazdı:

"Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi… Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu. “