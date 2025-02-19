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  4. Özcan Deniz'in eski karısı Feyza Aktan ortaya çıktı! Açıklamaları herkesi şaşırttı

Özcan Deniz'in eski karısı Feyza Aktan ortaya çıktı! Açıklamaları herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.02.2025 11:37
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Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünde hastanelik olan Özcan Deniz için eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiaları da ortaya atıldı. Aktan, vücudundaki darp izlerinin olduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz'e sahip çıktı ve açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Özcan Deniz'in eski karısı Feyza Aktan ortaya çıktı! Açıklamaları herkesi şaşırttı

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı sebebi ile hastaneye kaldırılmıştı.

Anjiyo yapılan ve tıkanık damarlar tespit edilen Özcan Deniz’in kalbine ramazan ayında stent takılacağı öğrenilmişti.

ÖZCAN

Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Deniz'in 2019 yılında boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği ileri sürüldü.

şiddet

Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Eski eşine sahip çıkan Feyza Aktan; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" diyerek Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

ÖZCAN FEYZA

BAKICI DAVASI NEDİR?

2021'de Feyza Aktan, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga etmiş, bunun sonucunda, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.

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Özcan Deniz Feyza Aktan
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