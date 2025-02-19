Özcan Deniz'in eski karısı Feyza Aktan ortaya çıktı! Açıklamaları herkesi şaşırttı

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmı sebebi ile hastaneye kaldırılmıştı.

Anjiyo yapılan ve tıkanık damarlar tespit edilen Özcan Deniz’in kalbine ramazan ayında stent takılacağı öğrenilmişti.

Özcan Deniz için çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi. Deniz'in 2019 yılında boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği ileri sürüldü.

Feyza Aktan, konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu. Eski eşine sahip çıkan Feyza Aktan; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" diyerek Özcan Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

BAKICI DAVASI NEDİR?

2021'de Feyza Aktan, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile kavga etmiş, bunun sonucunda, ikilinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuştu.