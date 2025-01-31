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Özcan Deniz tüm ailesini sildi! ''150 milyonumu çaldı'' iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 15:52
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde doktor Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Sosyal medya hesaplarının elinden alındığını açıklayan ünlü isim manidar paylaşımlarına devam etti. Ünlü ismin ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ise canlı yayındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Özcan Deniz tüm ailesini sildi! ''150 milyonumu çaldı'' iddiası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Ünlü ismin abisiyle başlayan sorununa diğer kardeşleri de dahil olmuş Özcan Deniz tüm ailesini sildiğini açıklamıştı.

Özcan Deniz, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını söylemişti. Ağabeyi Ercan Deniz ise Özcan Deniz'e dava açtığını açıklamıştı.

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

'Gel Konuşalım' programına bağlanan Ercan Deniz, "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim yayınlama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki?

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Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı." dedi.

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150 MİLYONUMU ÇALDI İDDİASI

En son dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, "150 milyonum çalındı diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra kusura bakma kardeşim çalışamayacağız dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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Özcan Deniz
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