"Özel bir bilgi" diyerek paylaştı: Pelin Akil ve Anıl Altan evlerini ayırdı...

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor iddiaları gündemden düşmüyor. Ünlü çift haberleri yalanlasa da iddialar sık sık yeniden gündemde yer alıyor.

Anıl Altan daha önce açıklamasında "Üç senedir bizi boşuyorlar... Bu haberler tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" demişti. Ancak Gel Konuşalım'a katılan Mehmet Üstündağ yeni bir iddiada bulundu.

Üstündağ, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti." ifadelerini kullandı.

Gazeteci ayrıca "İnşallah bu süreçte barışırlar. Bu bir geçiş süreci inşallah toparlarlar" dedi.

Pelin Akil daha önce iddialar hakkında "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" demişti.