Özel diyalogların yayınlanmasına çok kızdı! Nejat İşler ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a tepki gösterdi! 'Psikolog musun, papaz mısın?'

Ünlü oyuncu Nejat İşler, oyuncularla olan diyaloglarını servis etmesi sebebi ile yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a kızgın olduğunu söyledi. Çekim setlerinin oyuncuların özeli olduğunun altını çizen İşler, “Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Nejat İşler, Kış Uykusu filminde birlikte çalıştığı ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı katıldığı bir YouTube programında sert bir dille eleştirdi.

Oyuncuların özelini yayınlamakla suçladığı Ceylan hakkında açıklamalar yapan İşler, sosyal medyada bir dönem gündem olan Nuri Bilge Ceylan ve Bennu Yıldırım'ın kamera arkası görüntüleri hakkında da atıfta bulundu.

Sunucu Mirgün Cabas’ın, “Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz karşılaştırması yaptın, çok tartışıldı. Başın derde girdi mi bu yüzden?” sorusuna, “Ondan utanıyorum, çünkü ayık gitmeliydim” şeklinde esprili bir yanıt veren İşler, orada söylemek istediği fikirleri daha detaylı olarak açıkladı.

İşler, “Nuri Bilge’ye kızgınım biraz” dedi. Ceylan’ın çektiği filmlerin kamera arkası görüntülerini yayınlaması hakkında konuşan İşler, Ceylan'ın davranışlarını şu sözlerle eleştirdi;

“İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz. Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani. Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim.”

BENNU YILDIRIMLAR DA ELEŞTİRMİŞTİ

Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan’ın oyunculuğu hakkında söylemlerini içeren görüntüler hakkında geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırımlar, görüntü hakkında “"Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben."

"Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil." dedi.

Nejat İşler Nuri Bilge Ceylan
