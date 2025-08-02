MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Özel hayatıyla gündemde olan Bülent Şakrak Gönül Dağı'na dahil oldu! İşte rolü

Ceyda Düvenci ile boşanmasının ardından aşk hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak son olarak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşıyordu. Oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ekrana dönmeye karar verdi.

Özel hayatıyla gündemde olan Bülent Şakrak Gönül Dağı'na dahil oldu! İşte rolü
Kubra Akalın

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan edince adından söz ettirmişti.

Sık sık aşk hayatıyla gündem olan Bülent Şakrak ekranlara dönüyor.

TRT 1’in uzun soluklu ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonda yepyeni hikâyeler ve sürpriz karakterlere yer verecek. Birsen Altuntaş, fenomen diziye Şakrak'ın dahil olduğunu açıkladı.

Özel hayatıyla gündemde olan Bülent Şakrak Gönül Dağı na dahil oldu! İşte rolü 1

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması planlanan dizinin 183. bölümüyle eylül sezonunda ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman’ın oturduğu projeye güçlü isimler dahil olmaya başladı.

Özel hayatıyla gündemde olan Bülent Şakrak Gönül Dağı na dahil oldu! İşte rolü 2

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor. Yeni sezonda, Süleyman Kaya’nın çocukları Taylan, Çetin ve Leyla da hikâyeye katılıyor. Ailenin büyük oğlu Taylan’a ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak hayat verecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ezgi Mola'nın eski eşi gündemde! Herkes onu aratıyorEzgi Mola'nın eski eşi gündemde! Herkes onu aratıyor
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vurulduÜnlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.