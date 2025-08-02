Özel hayatıyla gündemde olan Bülent Şakrak Gönül Dağı'na dahil oldu! İşte rolü

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşkını ilan edince adından söz ettirmişti.

Sık sık aşk hayatıyla gündem olan Bülent Şakrak ekranlara dönüyor.

TRT 1’in uzun soluklu ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonda yepyeni hikâyeler ve sürpriz karakterlere yer verecek. Birsen Altuntaş, fenomen diziye Şakrak'ın dahil olduğunu açıkladı.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN?

Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması planlanan dizinin 183. bölümüyle eylül sezonunda ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman’ın oturduğu projeye güçlü isimler dahil olmaya başladı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor. Yeni sezonda, Süleyman Kaya’nın çocukları Taylan, Çetin ve Leyla da hikâyeye katılıyor. Ailenin büyük oğlu Taylan’a ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak hayat verecek.