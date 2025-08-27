Özge Borak üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazandığını açıkladı. Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından YKS’de istediği başarıyı elde eden Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

“Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” diyen oyuncunun hangi üniversiteyi ve hangi bölümü kazandığı merak edildi.

BAKIN HANGİ BÖLÜMÜ KAZANMIŞ

Özge Borak, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı ve Borak, özellikle sınav sonucuyla ilgili 'Hangi bölümü kazandın?' sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Oyuncu, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaparak ''Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok iki soru sorulmuş. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu kayıttan sonra söylerim'' ifadelerini kullandı.