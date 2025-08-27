MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özge Borak üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış

Yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmanın ardından YKS başarısıyla istediği üniversiteye yerleşen Özge Borak, mutluluğunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Ünlü oyuncu bakın hangi bölümü kazanmış...

Özge Borak üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazandığını açıkladı. Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından YKS’de istediği başarıyı elde eden Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

“Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” diyen oyuncunun hangi üniversiteyi ve hangi bölümü kazandığı merak edildi.

Özge Borak üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış 1

BAKIN HANGİ BÖLÜMÜ KAZANMIŞ

Özge Borak, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı ve Borak, özellikle sınav sonucuyla ilgili 'Hangi bölümü kazandın?' sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Özge Borak üniversiteli oldu! Bakın hangi bölümü kazanmış 2

Oyuncu, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaparak ''Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok iki soru sorulmuş. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu kayıttan sonra söylerim'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfşalara bir yenisini ekledi! Yaşadığı tacizleri anlattıİfşalara bir yenisini ekledi! Yaşadığı tacizleri anlattı
Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
Özge Borak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

Hastasına "Çıplak geleni muayene etmiyorum" demişti...

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Gecenin bir başka kazananı da Galatasaray!

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Uzak Şehir'de üzen veda! Ailevi sebeplerle projeden ayrıldı

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.