Özge Ulusoy fit kalmanın sırrını verdi! 'Tek bir şey var...'

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, şimdilerde davetten davete koşuyor.

Her giydiği, her açıklaması ve adeta her adımı olay olan ünlü isim ünlü bir markanın özel gecesine davetli olarak katıldı. Geceye baştan aşağıya ışıltılı elbisesiyle katılan Ulusoy bu haliyle geceye damga vurdu.

“Formunuzu nasıl koruyorsunuz?” diye soruldu. Özge Ulusoy sırrını şöyle verdi; “Tek bir şey var arkadaşlar. ‘Yemek yemeyin’ demiyorum tabii ki. Günde 2 öğün besleniyorum. Haftada 4 gün spor yapıyorum. Ve çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kaçamak yapıyor muyum? Yapıyorum. Cumartesi ya da Pazar günü, izin günüm.

Tatillerim free. Döndüğümde toparlıyorum. Bu bir denge işi. Kilo korumak da o kadar zor bir şey değil."