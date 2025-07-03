MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özge Yağız'dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı

Yemin dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Özge Yağız şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yeni sezonda Gözleri Karadeniz adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncunun tatil kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Özge Yağız'dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Safir adlı dizide başrol oynayan Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor.

Sevgilisiyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Özge Yağız, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Özge Yağız dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı 1

İlk olarak Sahipsizler'de başrol oynayan sevgilisi ile Karadağ'a giden Özge Yağız, şimdilerde deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Özge Yağız dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı 2

Yeni sezonda Gözleri Karadeniz adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Özge Yağız, deniz kenarında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Yağız dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı 3

Siyah mayosunu beyaz renkli şifon kimonosuyla kombinleyen 27 yaşındaki Özge Yağız'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu ünlülerin yükselen burcunu biliyor muydunuz?Bu ünlülerin yükselen burcunu biliyor muydunuz?
Dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner... Dinlenmek yerine film çekecek! 2 sürpriz partner...

Anahtar Kelimeler:
Özge Yağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.