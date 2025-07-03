Özge Yağız'dan peş peşe tatil pozu! Beğeni yağdı

Son olarak Safir adlı dizide başrol oynayan Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor.

Sevgilisiyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Özge Yağız, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

İlk olarak Sahipsizler'de başrol oynayan sevgilisi ile Karadağ'a giden Özge Yağız, şimdilerde deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yeni sezonda Gözleri Karadeniz adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Özge Yağız, deniz kenarında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Siyah mayosunu beyaz renkli şifon kimonosuyla kombinleyen 27 yaşındaki Özge Yağız'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.