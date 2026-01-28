MAGAZİN

Özgü Kaya aşka geldi! "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Birlikte sık sık seyahat edip fotoğraflarını paylaşan ünlü çift bu defa Ayvalık Akçay'dan karelerini peş peşe paylaştılar. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

Özgü Kaya aşka geldi! "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı 1

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'da devam eden dizi setini ziyaret etti.

Özgü Kaya aşka geldi! "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı 2

Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özgü Kaya aşka geldi! "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı 3

Çift, yaptıkları bu paylaşıma; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

