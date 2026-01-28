Özgü Kaya aşka geldi! "Köyümüzde romantik anlar" notuyla paylaştı

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık – Akçay'da devam eden dizi setini ziyaret etti.

Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, köy ortamında bir eşekle verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çift, yaptıkları bu paylaşıma; "Köyümüzde romantik anlar" notuyla yayımladı. Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.