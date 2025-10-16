Özgü Kaya Victori'a Secret Show 2025'i izleyenler arasındaydı! Saçı, makyajı ve iddialı elbisesi tam not aldı

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de Victoria's Secret defilesinde davetli olarak yerini aldı.

Türkiye'yi temsil etmek için yerini alan ünlü isim saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla tam not aldı.

Özgü Kaya, siyah derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Maşallah', 'Çok güzel görünüyor', 'Aşırı beğeniyorum' gibi yorumlar yapıldı.