Özgü Kaya Victoria's Secret defilesinde! Tüm hazırlıklarını yayınladı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya şimdilerde Victoria's Secret defilesi hazırlığında. Heyecanla beklenen defilede Türkiye'yi temsil edeceğini açıklayan Özgü Kaya hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyordu.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde yerini alan ünlü isim şimdi de Victoria's Secret defilesi hazırlığında. Büyük bir heyecanla beklenen defilede Türkiye'yi temsil edeceğini açıklayan Kaya, hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kaya'nın görüntüleri herkesi heyecanlandırdı. Ünlü ismin görüntülerine; 'muhteşem görünüyorsun',' parla yıldız gibi', 'çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

'GURUR VERİCİ'

Kaya daha önce yaptığı bir açıklamada; "Victoria's Secret defilesinde Türkiye'yi temsil edeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Türk oyuncular sık sık yurt dışında davet ediliyor, bu çok gurur verici bir şey." demişti.

Victoria's Secret şovu 16 Ekim saat 02:00’de gerçekleşecek.

