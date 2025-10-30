MAGAZİN

Özgür Demirtaş 'dar gelirli' aboneleri istemedi! "Abonelikten çıkın lütfen"

Ekonomiye dair yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez X platformundaki abonelik sistemiyle ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Demirtaş'ın sözleri tepkilere yol açtı.

Kubra Akalın

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yine gündem olacak ifadeler kullandı. Bu kez X platformundaki abonelik sistemiyle ilgili açıklamasıyla tepki çekti.

Finans tavsiyelerini ücretli abonelerine özel olarak paylaşan Demirtaş, bu sistem için aylık 372 TL alıyor.

Demirtaş, abone olmak isteyen kullanıcıları resmen kazancına göre tercih etti. Özgür Demirtaş “Profesyonel işi finans olmayan iş insanları, şirket sahipleri, yatırımcılar ve beyaz yakalar için paylaşım yapıp, özel sohbet odaları açacağım” mesajının yanında şu mesajla isyan etti:

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DEĞİLSENİZ..."

“Eğer:
1) İş İnsanı
2) Üst Düzey Yönetici, Beyaz Yaka
3) Aileden kapitali olan ve finansa ilgi duyan kişi değilseniz lütfen ABONELİKTEN çıkın."

İstediği etkiyi alamayan Demirtaş bir paylaşım daha yaparak isteğini daha da detaylandırdı:

'Abonelikten Çıkın Lütfen:
Sevgili Arkadaşlar,
ÇOK uyarmama rağmen maalesef hala bazı Öğrenciler, bazı dar gelirliler, memurlar gibi arkadaşlarım kendi bütçelerinde büyük fedakarlık yaparak ABONE oluyorlar. lütfen Abone OLMAYIN, olduysanız Aboneliğinizi YENİLEMEYİN. Bu Abonelik SADECE: İş insanları, üst düzey yöneticiler ve beyaz yakalara uygun. Bu abonelik 1000 TL değil sadece 10 TL bile olsa yine de uygun değil bu grubun dışındakilere.

Ben sorularınızı okurken bir de dar geliriniz içinde bu aboneliğe para verdiğinizi görünce üzülüyorum. Sorularınızı da yanıtlamadan geçemiyorum. Bu sefer de 9 gün boyunca sürekli yazmak zorunda kalıyorum. Bu iş benim ana işim olmadığı için sadece hobi olarak yaptığım için de yetişmek İMKANSIZ oluyor"

Ünlü ekonomistin bu ifadeleri sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

