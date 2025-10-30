Özlem Yıldız'ın oğlu Demir annesinin boyunu geçti! Bir bakan bir daha baktı

Sunucu Özlem Yıldız, özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Eski eşi Sinan Serter ile evliliğinden 2007 yılında dünyaya gelen oğlu Demir’i gözlerden uzak büyüten Yıldız, zaman zaman oğluyla çekilmiş karelerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Daha önce oğlunu paylaştığı için 'çirkin' yorumu alan Yıldız bu paylaşıma "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!" diyerek kızmıştı.

Özlem Yıldız son olarak da oğluyla sokakta yürürken görüntülendi. Şimdilerde 18 yaşında olan Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'in annesinin boyunu geçtiği görüldü.