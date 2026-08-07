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Öznur Serçeler ekrana dönüyor! Kararını verdi

“Karma” dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. PPH Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ömer Baykul oturuyor. Merakla beklenen diziye Öznur Serçeler dahil oldu.

Öznur Serçeler ekrana dönüyor! Kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

“Karma” dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. PPH Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ömer Baykul oturuyor. Serkan Dağlı’nın Ozan, Anıl Çelik’i Erman’a hayat verdiği dizide Dağlı’’nın partneri Selin Türkmen olmuştu.

Türkmen’in direk dansçısı Cansu’ya hayat verdiği dizide Çelik’in partneri de belli oldu.

Öznur Serçeler ekrana dönüyor! Kararını verdi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öznur Serçeler Exxen’de yayınlanan Karma’nın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu İpek rolüne hayat verecek ve evlilik terapisti olarak seyirci karşısına çıkacak.

Öznur Serçeler ekrana dönüyor! Kararını verdi 2

Dizinin çok sayıda ünlü konuğu arasında müzisyen Gökhan Türkmen ve usta aktör Müfit Kayacan yer alıyor.

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Öznur Serçeler
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