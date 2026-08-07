Öznur Serçeler ekrana dönüyor! Kararını verdi

“Karma” dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. PPH Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ömer Baykul oturuyor. Serkan Dağlı’nın Ozan, Anıl Çelik’i Erman’a hayat verdiği dizide Dağlı’’nın partneri Selin Türkmen olmuştu.

Türkmen’in direk dansçısı Cansu’ya hayat verdiği dizide Çelik’in partneri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öznur Serçeler Exxen’de yayınlanan Karma’nın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu İpek rolüne hayat verecek ve evlilik terapisti olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin çok sayıda ünlü konuğu arasında müzisyen Gökhan Türkmen ve usta aktör Müfit Kayacan yer alıyor.