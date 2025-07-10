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"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Rüçhan Çamay'dan acı haber

Aralarında; 'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin'in de olduğu birçok hit şarkıyı seslendiren ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay'dan acı haber geldi. Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Rüçhan Çamay’ın kızı Melike Demirağ, yaptığı açıklamayla üzücü haberi; "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.

"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Rüçhan Çamay dan acı haber 1

RÜÇHAN ÇAMAY HAKKINDA

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı.

"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Rüçhan Çamay dan acı haber 2

Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

"Para Para Para!" şarkısıyla tanınmıştı! Rüçhan Çamay dan acı haber 3

Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Şarkıcı
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