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  4. Paris Hilton'un 8.4 milyon dolarlık evi küle döndü! Son halini yayınladı

Paris Hilton'un 8.4 milyon dolarlık evi küle döndü! Son halini yayınladı

11.01.2025 12:34
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Son birkaç gündür dünya gündeminin ilk sırasında Los Angeles'ı saran alevler var. Beklenmedik anda başlayan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamadı. Birçok ev ve bölge tahliye edildi. Bu bölgede evi bulunan Paris Hilton'un 8.4 milyon dolarlık malikanesi de küle döndü.

ABD’nin Los Angeles kentindeki yangınlarda birçok ünlü ismin milyon dolarlık malikaneleri küle döndü. Yangından etkilenen isimlerden biri de Paris Hilton oldu.

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Paris Hilton'un 2021 yılında 8.4 milyon dolara satın aldığı evden geriye hiçbir şey kalmadı. Ünlü isim yangında zarar gören evini paylaşarak, “Kalbimi en çok kıran şey, bu felaketin pek çok insanı etkilemesi" dedi.

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Paris Hilton birçok ünlü ismin evinin yandığı yangınlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kalbimi bu durum ile ilgili olarak kıran şey, bunun sadece benim hikayem olmadığını bilmek. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar. Fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Paris Hilton
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