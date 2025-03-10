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  4. Paris Moda Haftası'nda özel davetli! Afra Saraçoğlu kombiniyle adından söz ettirdi

Paris Moda Haftası'nda özel davetli! Afra Saraçoğlu kombiniyle adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 07:46
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Afra Saraçoğlu hem oyunculuk performansı hem açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Paris Moda Haftası'na giden ve ünlü markanın verdiği kıyafetleri giyerek poz veren güzel isim sosyal medyayı salladı.

Paris Moda Haftası'nda özel davetli! Afra Saraçoğlu kombiniyle adından söz ettirdi

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası'na gitti.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, Paris Moda Haftası'nda İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi oldu.

Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya giden güzel isim defileye katılmak için markanın verdiği kombini giydi. Bu kombin sosyal medyayı ikiye bölerken ağırlıklı olarak oyuncuya tarzı çok yakıştırıldı.

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Oyuncu, sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan Afra Saraçoğlu'nun poz verdiği anlar da sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada güzel oyuncuya dair şu yorumlar yapıldı:

  • Gelenlere ve defileye göre aralarında en iyilerinden biri olmuş
  • Poz vermeye beceremiyor ama muhteşem görünüyor
  • Aşırı güzel ya çok havalı
  • Bayıldım çok güzel.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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