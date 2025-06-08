Pelin Akil Anıl Altan ile 'karı koca ilişkisi'nin bittiğini söylemişti! Şimdi de...

Aylardır magazin basınında boşanacaklarına dair haberler çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu durumu sürekli yalanlıyordu. 2016 yılında dünya evine giren çift aralarında yaşanılan sorunlar nedeniyle evlerini birkaç ay öncesinden ayırdıkları haberleriyle de gündeme geliyordu.

PELİN AKİL’DEN BOŞANMA KONUSUNDA İLK AÇIKLAMA

Aylar süren boşanma iddialarına Pekin Akil’den ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu Pekin Akil, “ Evet karı koca olarak yollarımız ayırdık. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Bu başka bir şeye yorumlanmasın. Bunu da buradan söyleyeyim o zaman bence yeterli” sözleriyle Anıl Altan ile olan 8 yıllık evliliğinin noktalandığını açıkladı.

Boşanma açıklamasının hemen ardından Pelin Akil, Instagram hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Uzun yıllardır kullandığı “Altan” soyadını profilinden kaldırdı. Bu hamle, magazin kulislerinde “Artık dönüşü yok” yorumlarına neden oldu.

Pelin Akil’in bu adımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edilince Akil ve Altan çiftinin evliliği yeniden gündeme geldi.