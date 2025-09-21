Pelin Akil ile yeni boşanmıştı! Anıl Altan fena yakalandı

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

8 yıllık evlilik son dönemde ise boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Uzun süre birlikte görüntülenmeyen çift en sonunda gerçeği açıklamıştı.

Pelin Akil, görüntülendiği konserde "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise çift resmen boşandı.

Anıl Altan ise geçtiğimiz gün bir kadın arkadaşıyla eğlenirken görüntülendi. Gossippasta'nın paylaştığı görüntülerde Anıl Altan'ın kadın arkadaşıyla samimi halleri dikkat çekti.

Ancak görüntülerdeki kişinin Anıl Altan'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Altan ise konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı.