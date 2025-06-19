Pelin Akil'in boşanma açıklamasının ardından aşk iddiası! Anıl Altan ile Nilsu Berfin Aktaş birlikte mi? Jet açıklama

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

Günlerce konuşulan ayrılık iddialarının ardından Pelin Akil sessizliğini bozmuş ve ''Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık'' demişti.

Akil, ayrılık açıklamasından günler sonra 'Altan' soyadını sosyal medya profilinden kaldırmıştı. Bu yaşananların ardından Anıl Altan'ın adı Nilsu Berfin Aktaş ile anılmaya başlandı.

Altan hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi. Ünlü isim; "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" dedi.