Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor! Ortak aldıkları mallar sorun mu oldu? "3 veya 4 arsa varmış, banka hesabı..."

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Üç yıl sonra da kızlarına kavuşan ünlü çiftin evlilikleri üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu.

Bir süredir ayrıldıkları öne sürülen ünlü çiften Pelin Akil, birkaç gün önce iddialara son noktayı koydu.

Pelin Akil, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” dedi. Pelin Akil, sözlerine “Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli" diye devam etti.

Ayrılık açıklaması sonrası Akil, “Altan” soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı. Boşanma sürecine dair sık sık iddialarda bulunan Mehmet Üstündağ TV8 yayınında ikilinin mal varlıklarına dair de konuştu.

BANKA HESAPLARI AYRIYMIŞ

"Boşanma davası çekişmeli olacak" diyen Üstündağ iddialarına şöyle devam etti:

"Şöyle bir çekişme olacak zaten hesapları ayrıymış! Ortak hesapları gerçekten yokmuş! Bu arada şöyle bir şey varmış; mal varlığı ne olabilir ki dedim bu kadar çekişme, meğer 3 veya 4 tane arsa varmış, arazi varmış onlarla alakalı belki bir şey yaşayabilirler beraber aldıkları için."