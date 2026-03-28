Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde kriz çıktı! Evler ayrıldı

2014 yılında evlenen Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın, geçtiğimiz ay boşanma kararı aldığı öğrenildi. Çiftin bir süredir de ayrı evlerde yaşadığı belirtildi. Karahan'ın menajeri; "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" diyerek, haberleri doğruladı.

Pelin Karahan ise, "Özel bir konu. Ailevi bir durum olduğu için şu an açıklama yapmak istemiyorum ama ben iyiyim. Bir gelişme olursa ve bir şey söylemem gerekirse sizlerle paylaşırım" dedi.

Karahan'ın bu açıklamasının ardından çiftin ailelerinin, ikilinin aralarındaki buzları eritmeleri konusunda uğraştığı iddia edildi. Karahan ile Güntay'ın, Milas-Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmelerinin sonrasında da 'barıştılar mı?' sorusu akıllara geldi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tüm bu yaşananların ardından Bedri Güntay, önceki gün Bebek sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.

Güntay, "Biz çocuklarımız ile her yıl Bodrum'a gidiyoruz zaten. Pelin benim çocuklarımın annesidir" dedi. Güntay, ailelerinin barışma konusunda kendilerine 'baskı' yaptığı iddialarına ise, "Aile baskısı falan yok. Aile baskısı söz konusu olabilir mi?" yanıtını verdi. Bedri Güntay, daha sonrasında soruları yanıtlamadan yürüyüşüne hız kesmeden devam etti.

12 yıllık evliliklerinde kriz yaşayan çiftin, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu var.