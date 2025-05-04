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Pelin Karahan lahmacunun 2 bin 200 TL olduğunu duyunca...

Bodrum'da yaz aylarında lahmacun fiyatları tavan yapıyor. 2025 lahmacun fiyatları yeniden gündeme geldi. Oyuncu Pelin Karahan da bu konuda sorular alınca bakın ne dedi.

Pelin Karahan lahmacunun 2 bin 200 TL olduğunu duyunca...
Kubra Akalın

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum, 2025 yaz sezonu fiyatlarıyla yine gündemde. Her yıl tartışma konusu olan özel plaj giriş ücretleri ve astronomik lahmacun fiyatları bu yıl da gündemin üst sıralarında yer aldı.

2024 yazında bir lahmacunun 1.000 TL’den satılması büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 2025 sezonunda fiyatlar daha da uçtu. Bazı özel işletmelerde bir adet lahmacun 2.200 TL’ye kadar yükseldi. Sezon henüz tam başlamamışken gelen bu rakamlar, tatilciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Ünlü isimlere de bu konuda sık sık muhabirlerden sorular gelmeye başladı. Son olarak Pelin Karahan'a bu konuda soru geldi.

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Oyuncu lahmacunun fiyatını duyunca, “Eve özel fırın alıp lahmacunu ben yapacağım. Zaten ekonomik bir kadınım. Öğle yemeğini evde yapıp kendi içeceğimi kendim hazırlıyorum. Tasarruf şart” diye konuştu.

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"ALTIN MI KOYUYORLAR KIYMA YERİNE?"

Yıllardır Bodrum’da yaşayan ünlü isim Seray Sever, açıklanan lahmacun fiyatlarını duyunca tepkisini dile getirmişti. Sever “Lahmacun borsası bu sene 2 bin 200 TL’den açılmış. Çok saçma, o paralar hakikaten verilmesin. Görgüsüzlük, altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Olacak şey değil!” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan Lahmacun
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