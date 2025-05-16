Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat'a yeni bir isim dahil oldu

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde oyuncu değişiklikleri dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Nisan'da düzenlenen tüketim boykotuna sosyal medyada destek veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, diziden ayrılmıştı.

Bu gelişmenin ardından dizide başka ayrılık iddiaları da gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde “Kraliçe” karakterine hayat veren Tuvana Türkay’ın diziden ayrılacağı ileri sürülürken, ardından oyuncu Özlem Maden’in de projeye veda edeceği öğrenildi.

Tüm bu ayrılıkların ardından dizinin yeni karakterlerinden Albay Nazım’ı kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Bu rol için Hazım Körmükçü'nün adı geçmiş ve oyuncunun yakın zamanda sete çıkacağı belirtilmişti. Ancak beklenen olmadı ve Hazım Körmükçü rolü üstlenmeden projeye veda etti.

YENİ İSİM DAHİL OLDU

Yaşanan bu ayrılıkların ardından projeye yeni isimlerde katılmaya başladı. Yeni sezonda devam edecek diziye Jessica May dahil oldu.

Önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, Teşkilat dizisinde Mathilda karakterine hayat verecek. Jessica May haziran ayında sezon finali yapacak olan diziye 144. Bölümde katılıyor.