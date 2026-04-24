Peş peşe iptal edilmişti! Taşacak Bu Deniz için karar verildi

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu akşam 25. bölümüyle ekrana gelecek.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftalarda yaşanan peş peşe iptallerle gündeme gelmişti.

TRT1 yayın akışı milli maçlar, resmi tatiller gibi sebeplerden ötürü değiştirilmiş dizinin yeni bölümü ekrana getirilmemişti. Şimdi de Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için karar verildi.

Taşacak Bu Deniz dizisi, planlarda son anda bir değişiklik olmaz ise 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI

Eleni gerçeği öğreniyor mu?



Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragman yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle cuma 20.00’de @trt1’de! pic.twitter.com/J6xrFL1wnc — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) April 22, 2026

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM ÖZETİ:

Esme ve Eleni el ele verirler, Şerif’in bütün Koçari’yi zehirleyip Esme’yi almaya gelerek yarattığı kaosu yönetmeyi ve onu Adil’in zekice kurguladığı tuzağa çekmeyi başarırlar. Fadime, bir yandan İso için endişeden delirirken bir yandan abisiyle birlikte Şerif’in otuz adamıyla savaşır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Eleni bir triyaj alanı oluşturarak ambulanslar gelene kadar herkesi hayatta tutmayı başarır. Zehirlenen Oruç ise elindeki son ilacı kendi canı pahasına düşmanı Gezep’i kurtarmak için kullanır. Esme böyle bir kötülükte bile Adil’in Şerif’i yapacaklarından korkmayınca, Adil Esme’nin sakladığı sırrın çok daha büyük bir şey olduğunu anlar.

Gerçeğe yolculuğu başlarken, buna Esme’nin hiç beklemediği bir şekilde yaklaşır. Zarife’nin geçmişteki günahları herkesin önünde ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşindeki yoluna kararlılıkla devam eder. Oruç İso ile Fadime’nin evliliğinin sebebini öğrenir. İso ve Fadime onun önünde sevdalarını haykırınca, Oruç Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırlar. Koçari ve Furtuna köyleri, Adil’in Şerif’e vereceği cezayı izlemek için toplanır. Ama orada yaşanan şeyler, Karadeniz’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi gibidir.