Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor

2022 yılında Best Model yarışmasına katılan ve dereceye giren Irmak Öztaş, İzmir'deki bir fırında çalışmaya başladı. World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil eden Öztaş'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor
Öznur Yaslı İkier

2022'de 35'incisi düzenlenen Best Model Türkiye'ye katılan ve 'Best Güneydoğu Anadolu' seçilen İzmirli Irmak Öztaş, aynı sene Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 31'inci World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil etmişti.

Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor 1

Üniversite eğitimini mütercim tercümanlık alanında tamamlayan Öztaş, bir dönem podyum dünyasında boy gösterse de kariyeri bambaşka bir yola evrildi.

Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor 2

FIRINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Irmak Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe'de bir fırında çalışmaya başladı. Geçmişte Miss Turkey yarışmasına da katıldığını dile getiren Öztaş, sosyal medya hesabından, "Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir. Ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” ifadelerine yer verdi.

Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor 3

Irmak Öztaş, sosyal medyada gündem olmasının ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Modellik sektörünün zorluklarından bahseden Öztaş, şu ifadeleri kullandı: Sektör epey zorlu. Özellikle katıldığım yarışmalarda da yaşadığım şeylerden ötürü biraz sektörden soğudum. Uzun süre modellik yaptım. Onun dışında zaten halihazırda 7 aydır işsizdim. Burada fırındaki iş konusunu duydum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için beni de biraz böyle zorlasın istedim. Açıkçası biraz da fiziksel olarak da yorulmak istedim, yeni bir şey denemek istedim. Burada mutluyum mağdur olduğum bir durum yok. Gayet keyfim yerinde. Çalışıyorum, ekmeğimi çıkarıyorum.

Tescilli güzel Irmak Öztaş fırında tezgahtar oldu! Fırıncılığı oyuncu arkadaşı önermiş! Mesaj yağıyor 4

Fırıncılığa oyuncu arkadaşı Mert Topuz sayesinde başladığını söyleyen Irmak Öztaş, "Benim gibi İstanbul'a taşınıp sonrasında İzmir'e dönen bir arkadaşım var; Mert Topuz... Kendisi de iki yıldır bu fırında çalışıyor. Kendisiyle konuşurken işsizlikten bahsediyordum, dedim; 'Fırında eğer yer varsa ben de geleyim' dedim. Böylelikle fırında çalışmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA DESTEK MESAJLARI GELDİ"

Irmak Öztaş, "Teklif gelirse mesleğe geri döner misiniz? sorusuna ise "Aslında olduğum yerden çok memnunum ama tabii bir düşünmüyor da olmam herhalde. Açıkçası meslek olarak en keyif aldığım alan oyunculuk. Daha önce oyunculukta yapmıştım" yanıtını verdi. Bu süreçte çok sayıda destek mesajları aldığını söyleyen Öztaş, "Çok fazla destek mesajları geldi. Herkese teşekkür ederim" dedi.

