SON DAKİKA... Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı! Aleyna Kalaycıoğlu için istenen ceza...

Ümraniye'de meydana gelen korkunç olayda, Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu şüpheliler tutuklanırken, iddianame tamamlandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’na da “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.