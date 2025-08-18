MAGAZİN

Petek Dinçöz mayosuyla poz verdi! Görenler aynı şeyi söyledi: Bu kim?

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, son pozlarıyla sosyal medyada olay yarattı. Estetikli hali ve abartılı filtre kullanımıyla dikkat çeken Dinçöz'ü görenler "Bu kim?" diye sordu.

Kubra Akalın

Uzun bir süre sahnelere ara veren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra Miami'ye gitmişti. Daha sonra Türkiye'ye dönen Dinçöz, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.

Sahnelere de dönen Petek Dinçöz sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı son pozlarıyla ağızları açık bıraktı.

Sahnelerdeki enerjisi ve cesur tarzıyla bilinen Petek Dinçöz havuz kenarında mayosuyla poz verip fiziğini sergiledi. Ancak kimse Dinçöz'ün fiziğine bakamadı.

Çünkü estetiklerle değişen Petek Dinçöz filtreyi de abartmıştı. Sosyal medyada şarkıcıyı görenler "Bu kim?" diye sormaktan kendini alamadı.

Petek Dinçöz'e ayrıca "Eski halin daha güzeldi", "Kendinize ne yaptınız böyle", "Petek Serengil olmuş", "Bu ne hal çok kötü", "Yazık doğallık yok olmuş" yorumları da geldi.

