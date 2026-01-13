Pınar Altuğ 450 bin TL vermeyince tepki çekti! Mesajı ifşa etti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir takipçisinin Instagram üzerinden kendisine attığı mesajla magazin gündeminde yer aldı. Kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan kişi, dolandırıldığını öne sürerek 450 bin TL zarar ettiğini söyledi ve Altuğ'dan maddi yardım istedi.

Gaziantep'te yaşadığını belirten takipçi, 9 aylık inşaat parasının alındığını iddia etti. Mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altuğ, hikayesinde paylaşım yaparak, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" dedi.

Bu paylaşım sonrası Altuğ'a eleştirel mesajlar da geldi.

Bir takipçisi Pınar Altuğ'u eleştirerek "Seni eskiden çok severdim Çocuklar Duymasın filminden sana aşıktım ne kadar hanım hanım bir kadın derdim kendi kendime ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı bir çanta paran. Umarım Allah'tan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım seni takipten çıkarıyorum" dedi.

Pınar Altuğ bu mesajla da şaşkına döndü ve mesajı ifşa ederek "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" dedi.