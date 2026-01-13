MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Altuğ 450 bin TL vermeyince tepki çekti! Mesajı ifşa etti

Bir kişi Pınar Altuğ'a mesaj atıp dolandırıldığını söyleyerek 450 bin TL istedi. Bu mesajı paylaşan Altuğ'a parayı vermediği için tepkiler de geldi. Oyuncu ise o mesajlardan birini ifşa etti.

Pınar Altuğ 450 bin TL vermeyince tepki çekti! Mesajı ifşa etti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir takipçisinin Instagram üzerinden kendisine attığı mesajla magazin gündeminde yer aldı. Kendisini dört çocuk babası olarak tanıtan kişi, dolandırıldığını öne sürerek 450 bin TL zarar ettiğini söyledi ve Altuğ'dan maddi yardım istedi.

Gaziantep'te yaşadığını belirten takipçi, 9 aylık inşaat parasının alındığını iddia etti. Mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Altuğ, hikayesinde paylaşım yaparak, "Yani zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor" dedi.

Pınar Altuğ 450 bin TL vermeyince tepki çekti! Mesajı ifşa etti 1

Bu paylaşım sonrası Altuğ'a eleştirel mesajlar da geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınar Altuğ'a mesaj atıp 450 bin TL istedi! Ünlü oyuncu şaştı kaldı Pınar Altuğ'a mesaj atıp 450 bin TL istedi! Ünlü oyuncu şaştı kaldı

Bir takipçisi Pınar Altuğ'u eleştirerek "Seni eskiden çok severdim Çocuklar Duymasın filminden sana aşıktım ne kadar hanım hanım bir kadın derdim kendi kendime ama bu son yaptığın sana yakışmadı. Bir kişi sana güvenip destek istemiş o para senin bir ayakkabı bir çanta paran. Umarım Allah'tan sende daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun Pınar hanım seni takipten çıkarıyorum" dedi.

Pınar Altuğ 450 bin TL vermeyince tepki çekti! Mesajı ifşa etti 2

Pınar Altuğ bu mesajla da şaşkına döndü ve mesajı ifşa ederek "Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz" diyerek paylaştı"Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz" diyerek paylaştı
İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktıİran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.