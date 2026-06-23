Pınar Altuğ'un gurur günü: Su Atacan mezun oldu

1994 Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takan ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Meltem” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ kızı ve eşiyle verdiği pozları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Altuğ bu defa gurur gününü paylaştı.

SU MEZUN OLDU

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su liseyi bitirdi. Ünlü oyuncu kızının mezuniyet gününden fotoğraflar paylaşıp "12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden... Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Su Atacan'ın mezuniyet karelerine; 'başarıların daim olsun', 'aynı babası', 'tıpkı babası', 'çok başarılı olsun inşallah' gibi yorumlar yapıldı.