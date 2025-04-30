Pınar Altuğ'un süper minili sokak tarzına yorum yağdı! "Kadın taş gibi yaşlanmıyor"

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden ve fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen başarılı oyuncunun mini etekli sokak tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

50 yaşında olan Pınar Altuğ'un fit görünümü ve tarzına yorumlar gecikmedi. Kimi Altuğ'un yıllara meydan okuduğunu söylerken kimi ise "Çok fit helal olsun" yorumlarında bulundu.

SPORUNU AKSATMIYOR

Pınar Altuğ'a yapılan yorumlar arasında "Hem tarzı şık hem de taş gibi", "Kadın yaşlanmıyor resmen", "Çok cool olmuş", "Tarzı çok güzel hem de çok fit", "Kadın taş gibi yaşlanmıyor" yer alıyordu.



Pınar Altuğ yoğunluğuna rağmen sporu aksatmayan isimler arasında. Uzun yıllardır yoga yapan Altuğ aynı zamanda evindeki spor odasında da bol bol vakit geçiriyor. (Fotoğraflar: Snob Magazin)