MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Altuğ'un süper minili sokak tarzına yorum yağdı! "Kadın taş gibi yaşlanmıyor"

50 yaşındaki Pınar Altuğ, mini etekli sokak stili ve fit görünümüyle Nişantaşı’nda objektiflere takıldı; sosyal medyada “yaşlanmıyor” yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un fit kalmasının sırrı...

Pınar Altuğ'un süper minili sokak tarzına yorum yağdı! "Kadın taş gibi yaşlanmıyor"
Kubra Akalın

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden ve fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle sık sık gündeme gelen başarılı oyuncunun mini etekli sokak tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

pinar-altug-un-ruzgar-ve-firtina-tedbiri-4gJQG

50 yaşında olan Pınar Altuğ'un fit görünümü ve tarzına yorumlar gecikmedi. Kimi Altuğ'un yıllara meydan okuduğunu söylerken kimi ise "Çok fit helal olsun" yorumlarında bulundu.

SPORUNU AKSATMIYOR

Pınar Altuğ'a yapılan yorumlar arasında "Hem tarzı şık hem de taş gibi", "Kadın yaşlanmıyor resmen", "Çok cool olmuş", "Tarzı çok güzel hem de çok fit", "Kadın taş gibi yaşlanmıyor" yer alıyordu.

pinar-altug-un-ruzgar-ve-firtina-tedbiri-cuF3D

Pınar Altuğ yoğunluğuna rağmen sporu aksatmayan isimler arasında. Uzun yıllardır yoga yapan Altuğ aynı zamanda evindeki spor odasında da bol bol vakit geçiriyor. (Fotoğraflar: Snob Magazin)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'En seksi' kadınla yan yana poz verdi! TT oldu'En seksi' kadınla yan yana poz verdi! TT oldu
O yarışmacının ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit mesajları! İçeriğini açıklayıp sinirlendiO yarışmacının ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit mesajları! İçeriğini açıklayıp sinirlendi

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ pınar altuğ atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye içinde başkanların akılalmaz kavgası! Kafasına şekerlikle vurdu, görevden alındı

Belediye içinde başkanların akılalmaz kavgası! Kafasına şekerlikle vurdu, görevden alındı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

Bakan Göktaş duyurdu: 16 firmayla indirim anlaşması imzalandı

Bakan Göktaş duyurdu: 16 firmayla indirim anlaşması imzalandı

Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'

Dünya Bankası'ndan çarpıcı tahmin! 'Altın fiyatları rekor kıracak'

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.