Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı ortaya çıktı! Dedesinin ismini taşıyacak

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

İSMİ MERAK EDİLDİ

Taburcu olup evlerine geçen oyuncu çiftin bebeklerine verdiği isim herkes tarafından merak edildi.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıktı.