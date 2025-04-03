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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı ortaya çıktı! Dedesinin ismini taşıyacak

Ünlü oyuncu Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti. Kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenilen Pınar Deniz birkaç gün önce doğum yaptı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftin bebeklerine hangi ismi verdiği ise merak edildi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı ortaya çıktı! Dedesinin ismini taşıyacak
Öznur Yaslı İkier

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

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İSMİ MERAK EDİLDİ

Taburcu olup evlerine geçen oyuncu çiftin bebeklerine verdiği isim herkes tarafından merak edildi.

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Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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