Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus yıllar sonra Konuşanlar'da ortaya çıktı! Hasan Can Kaya'yı mest etti

Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Pis Yedili dizisinde Alice'ine hayat veren Ecem Karavus gözlerden uzak yaşıyordu.

Dinle Sevgili'de 'Mary'e de hayat veren Ecem Karavus bir dönem şiddete maruz kaldığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Uzun süredir ekranda olmayan Karavus Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu.

Exxen'de yayınlanan konuşanlarda ceketini çıkarırken Kaya'nın dikkatini çeken güzel oyuncu daha yeni boşandığını söyledi.

'Ben ceketimi çıkarabilir miyim?' diyerek Hasan Can'dan müsaade isteyen Cemre Karavus üstünü çıkarınca Hasan Can Kaya, 'Benim için bir araya ihtiyacımız var. Mükemmel duruyor sana doğru fazla bakmayacağım ki programa devam edebileyim' dedi.



O sırada Ecem Karavus'un Pis Yedili dizisinde rol aldığı söylenince Hasan Can Kaya şaşırdı. Karavus'un son hali sosyal medyada da beğeni aldı.