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Piyasa dizisi konusu, oyuncuları merak edildi! İlayda Alişan tesettürlü haliyle gündeme geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 11:15
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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı merakla beklenen "Piyasa" dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Piyasa" dizisinin başrol oyuncusu İlayda Alişan, tesettürlü haliyle dikkat çekiyor. Piyasa dizisine dair tüm detaylar yazımızda...

Piyasa dizisi konusu, oyuncuları merak edildi! İlayda Alişan tesettürlü haliyle gündeme geldi

İlayda Alişan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı, merakla beklenen yeni dizi "Piyasa" yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu merak edilirken, Piyasa dizisi konusu ne sorusu da araştırılmaya başlandı.

PİYASA DİZİSİ OYUNCULARI

Piyasa dizisinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'a Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

PİYASA DİZİSİ KONUSU NE?

Pastel Film tarafından hazırlanan ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin senaryosu, başarılı senarist Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alındı. Usta yönetmen Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini üstlendiği dizi, hem konusu hem de etkileyici kadrosuyla şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı.

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Çekimleri Bursa’da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

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İLAYDA ALİŞAN'IN PİYASA DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Piyasa dizisinde tesettürlü haliyle dikkat çeken İlayda Alişan sosyal medyada da gündeme geldi. Yeni görüntüsüyle çok iyi yorumlar aldığını söyleyen Alişan, Münevver karakteriyle ilgili şunları söyledi:

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"Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi, bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor. Dizimiz başladığında Münevver’i daha yakından tanıyacaklar, umarım herkes sever."

Yeni dizisi için tesettüre girdi! Kimse beklemiyordu Yeni dizisi için tesettüre girdi! Kimse beklemiyordu
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İlayda Alişan
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