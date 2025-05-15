PKK fesih kararını açıkladı İbrahim Tatlıses'ten yorum gecikmedi! 'Barış gelecek'

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan fesih kongresinin kararları açıklandı. Terör örgütünün yayımladığı karar bildirgesinde, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı." denildi.

PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. PKK fesih kararına ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten yorum gecikmedi.

'BARIŞ GELECEK'

Bir önceki açılım sürecinde Şivan Perver ile aynı sahnede “Megri Megri” şarkısını söyleyen İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte: “Barış sürecinde kim elini taşın altına koymuşsa teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek.” diyerek konuştu.