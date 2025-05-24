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PKK'nın fesih kararı sonrası Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu'

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti. Gözler silah bırakma sürecine çevrildi. Kaynaklar 4 ay içinde sonuç alınabileceğini belirtti. PKK'nın fesih kararı sonrası Yavuz Bingöl'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ünlü isim Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

PKK'nın fesih kararı sonrası Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu'
Öznur Yaslı İkier

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir yol kat edilmiş ve terör örgütü PKK kendini feshederek silah bırakacağını açıklamıştı.

Gözler artık yeni sürece çevrildi. En önemli başlık ise silah bırakma sürecinin nasıl olacağı ve ne kadar süreceği...

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili sorularını yanıtladı. Bingöl, Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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'ÇİLELİ BİR SÜREÇTİ'

Yavuz Bingöl; ''Terör, bizim kuşağımız için çileli bir süreçti. Devlet Bahçeli'nin çıkışı büyük bir oyunu bozdu. Devlet Bahçeli'ye çok şey borçluyuz. Ülkemiz açısından çok kıymetli bir dönem.

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Ne yaparlarsa yapsınlar kardeşliğimizi bozamadılar. Sanatçılara çok iş düşüyor. Sanatçılar barışa emek vermeli. Sanat dünyası çok suskun, bu süreç desteklenmeli.'' ifadelerini kullandı.

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pkk Yavuz Bingöl
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