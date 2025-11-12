Podyumların aranan ismiydi! Ebru Destan fenomen dizinin kadrosuna girdi! Son haliyle gündem oldu

Bir zamanlar podyumların aranan ismi olan Ebru Destan uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

Ekranlardan uzak bir yaşam süren Destan, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna dahil oldu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizinde 'Necla' karakterini canlandıran Destan yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Yıllar sonra ekrana dönen Ebru Destan'ın son haline; 'Ebru her zaman güzeldir', 'Hep güzel', 'Ne yapmışsa iyi yapmış süper görünüyor', 'Taş bebek' gibi yorumlar yapıldı.