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Popstar Rıza Tamer yıllar sonra ortaya çıktı! Boşandı, evini kaybetti, sokaklarda yaşadı! Görenler çok şaşırdı

Sosyal medyada dolaşan bir video, kısa sürede viral haline geldi. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin kimliği günler sonra belli oldu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videodaki kişinin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı. Rıza Tamer yaşadığı zor günleri anlattı.

Popstar Rıza Tamer yıllar sonra ortaya çıktı! Boşandı, evini kaybetti, sokaklarda yaşadı! Görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

Günlerdir şarkı söylediği videolar sosyal medyada yayılan bir isimle ilgili şaşırtıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin bir dönemin popüler yarışması Popstar'a katıldığı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videodaki kişinin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Rıza Tamer, Popstar Türkiye 2. sezon yarışmasına katılarak adını duyurmuştu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; son dönemde sokakta söylediği şarkılarla sosyal medyada ilgi gören müzisyen Rıza Tamer, Beyoğlu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Yaşadıklarında dair samimi itiraflarda bulunan Rıza Tamer, boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini dile getirdi.

tamer

Tamer; "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin” diyerek kendisine sahip çıkan halka teşekkür etti.

RIZA

Rıza Tamer ardından; "Halka çok borcum var; sevgi borcu, geçmişten kalan günlerin borcu" diyerek duygularını dile getirdi.

Rıza Tamer, muhabirlerin, "Bugünleri hayal edebiliyor muydunuz?" sorusuna ise "Ben vazgeçmiştim" yanıtını verdi. Tamer, vazgeçiş sebebini şu sözlerle açıkladı: Boşandım. Boşandıktan sonra aşk acısıyla vazgeçtim. Eşim, dostum, param, pulum... Allah, hepsini benden aldı.

tamer

YORUM YAĞDI

Popstar Rıza Tamer'in son halini görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada; 'elinden tutulmalı bence', 'yıllar acımamış', 'asıl sanatçılar sokakta' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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