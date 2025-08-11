MAGAZİN

Prens'in yıldızı Derya Pınar Ak son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Absürt mizahı ve sıra dışı karakterleriyle dikkat çeken Prens dizisinde hayat verdiği 'Hasharia' karakteriyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla olay oldu. Ünlü ismin kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Başrolünde Giray Altınok'un yer aldığı Prens dizisinde 'Hasharia' karakterine hayat veren Derya Pınar Ak sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa kırmızı mini elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

Derya Pınar Ak'ın iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'sen neler yapıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Ak’ın yükseköğrenimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Derya Pınar Ak
