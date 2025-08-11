Prens'in yıldızı Derya Pınar Ak son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Başrolünde Giray Altınok'un yer aldığı Prens dizisinde 'Hasharia' karakterine hayat veren Derya Pınar Ak sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa kırmızı mini elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Derya Pınar Ak'ın iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'sen neler yapıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Ak’ın yükseköğrenimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.