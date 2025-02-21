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  4. Programa Afrika kıyafetleriyle çıktı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar

Programa Afrika kıyafetleriyle çıktı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 14:34
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Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Afrikalı Umu yarıştı. Afrikalı yarışmacının gününe Zuhal Topal Afrika'ya özgü kıyafetle geldi. Zuhal Topal'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

Programa Afrika kıyafetleriyle çıktı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yine ilginç anlar yaşandı. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.

Afrikalı Umu, yarışmacılara kendi yöresine ait yemekleri yaparken, yarışmacılar ve Zuhal Topal'da Afrika'ya özgü kıyafetle programa geldi.

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Afrika danslarının da yapıldığı programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

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Zuhal Topal'a sosyal medyada; 'çok neşeli bir kadın', 'harika bir kadın', 'yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Emine Ekşi
Özlem Altmışlar
Hasan Koca
Umu Banina Bah
Sinan Ediz

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal zuhal topal la yemekteyiz
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