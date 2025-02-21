Programa Afrika kıyafetleriyle çıktı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ilginç anlar

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yine ilginç anlar yaşandı. Programın son bölümünde Afrikalı Umu yarıştı.

Afrikalı Umu, yarışmacılara kendi yöresine ait yemekleri yaparken, yarışmacılar ve Zuhal Topal'da Afrika'ya özgü kıyafetle programa geldi.

Afrika danslarının da yapıldığı programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Zuhal Topal'a sosyal medyada; 'çok neşeli bir kadın', 'harika bir kadın', 'yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Emine Ekşi

Özlem Altmışlar

Hasan Koca

Umu Banina Bah

Sinan Ediz